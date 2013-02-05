На Закарпатье отвели воду из всех 237 подтопленных хозяйств

В Закарпатской области подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отведена вода из всех подтопленных 237 домохозяйств, а также с 69 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, домохозяйства и сельхозугодья были подтоплены 2 и 3 февраля вследствие дождя, мокрого снега, таяния снега и из-за засоренности водостоков и дренажных систем на территориях Ужгородского, Мукачевского и Иршавского районов.

По стоянию на 7.00 5 февраля остаются подтопленными 31 га сельхозугодий в Иршавском и Мукачевском районах.

В течение дня запланировано выполнить работы по откачиванию воды из колодцев.

Для проведения работ привлечены 244 человека и 38 ед. техники.

Координацию работ осуществляет оперативная группа Управления ГСЧС в Закарпатской области.