В Севастополе лесничий обнаружил 33 кг ртути.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, вчера, 4 февраля, в 13.45 в Гагаринский РО УМВД Украины поступило сообщение от дежурного УМЧС в г. Севастополе о том, только что к ним обратился лесничий и рассказал, что в Юхариной балке он нашел ртуть.

На место происшествия выехало руководство УМВД, следственно-оперативная группа Гагаринского райотдела милиции, работники УМЧС. Правоохранители обнаружили два металлических ящика, в которых находились стеклянные бутылки с ртутью с заводской маркировкой. Специалисты УМЧС установили, что общая масса ртути составляет около 33 кг. Опасное вещество вывезено на специальный склад для последующей ликвидации.

Угрозы загрязнения территории не выявлено, эвакуация людей не проводилась, угрозы жизни людей нет.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения.