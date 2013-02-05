Во Львовской области Volkswagen смертельно травмировал пешехода

Во Львовской области под колесами автомобиля Volkswagen Transporter во время ДТП вблизи пешеходного перехода погиб 56-летний житель одного из сел Городокского района области.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина, произошло вчера, 4 февраля, около 18.10 на автодороге «Киев-Чоп».

“За рулем автомобиля Volkswagen Transporter был 42-летний житель Ивано-Франковщини. Следуя в направлении города Стрый, вблизи пешеходного перехода он совершил наезд на 56-летнего пешехода, жителя Городокского района. От полученных травм пострадавший умер в больнице”, - отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter направлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.