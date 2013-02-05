В Донецкой области река стала красного цвета

08:41, 05 февраля 2013
Новости регионов
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Причины не выяснены

В Донецкой области пока не выяснили причины покраснения воды в реке Соленая, протекающей в городе Селидово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий, комментируя факт того, что вода в реке Соленая стала красного цвета.

«Причины еще не выяснили. Я знаю об этом факте», - сказал глава обладминистрации.

В то же время, по информации журналистов местного телеканала «Донбасс», жители Селидово опасаются экологической катастрофы. «Речка Соленая, разделяющая город - приобрела красный цвет. А рыба в ней - погибла. Люди винят в беде местные предприятия, а в мэрии уже работает специальная комиссия», - говорится в сюжете.

По словам местных жителей, водоем стал красным около месяца назад. Жители города боятся химических испарений после потепления, а что именно попадает в воду и почему умирает рыба, жители не знают.

«За городом у нас находится закрытая шахта имени Коротченко и Центральная обогатительная фабрика «Селидовская», которая на данный момент работает. Все сточные воды, которые сбрасывает шахта имени Коротченко и ЦОФ «Селидовская» попадают в эту речку», - говорит тележурналистам егерь Алексей Павленко.

В свою очередь, руководство шахты сообщило, что их предприятие не работает, а лишь производит откачку воды, которая попадает в реку.

«Вода чистая и прозрачная. Есть заключение научно-технической фирмы «Стандарт». Взяты пробы воды. Пробы воды соответствуют нормам», - говорит главный инженер шахты Василий Давыдов.

На ЦОФ «Селидовская» тоже не знают причин, из-за которых вода изменила цвет. Там заявляют, что промышленные отходы хранятся в отстойниках и никак не могут попасть в реку.

В Селидовском горсовете заверяют, что здоровью жителей ничего не угрожает, так как водоснабжение города осуществляется не из реки Соленая. Причины загрязнения реки выясняет специальная комиссия.

 

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