Дети экпериментировали со спиртом: в больнице в тяжелом состоянии

В Сумах 3 февраля в 13.41 в одной из квартир многоэтажного жилого дома по ул. Курской в результате неосторожного обращения детей с легковоспламеняющимися веществами возник пожар: оба виновника пожара получили ожоги разной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Сумской области, пожар не приобрел больших размеров и был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Как выяснилось, двое детей — 12-летняя девочка и 13-летний мальчик — переливали спирт из одной емкости в другую. Часть спирта разлилась на пол и вместо того, чтобы вытереть, они решили выжечь вещество спичками. В результате возгорания спиртных испарений дети получили ожоги ІІ-ІІІ степени и были госпитализированы. На данный момент состояние здоровья одного ребенка оценивается как удовлетворительное, второго — очень тяжелое.