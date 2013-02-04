На "Здоровье виннитчан" выделено 48,9 млн грн

Винницкий городской совет утвердил программу «Здоровье виннитчан на 2013-2016 годы» с объемом финансирования 48,9 млн. грн.

Соответствующая программа, текст которой имеется в распоряжении УНИАН, утверждена на сессии горсовета 1 февраля.

Финансирование мероприятий, определенных программой, будет осуществляться за счет средств областного и местных бюджетов. На программу в течение 4 лет предусмотрено расходовать 48,9 млн. грн, из которых 44,3 млн. грн – средства городского бюджета; 4,4 млн. грн – средства субвенции из облбюджета и 240 тыс. грн – средства из других источников.

Цель программы - достижение максимально возможного уровня здоровья всех жителей Винницы независимо от возраста, пола, социального статуса.

Задачей программы является достижение равноправия жителей Винницы в вопросах здравоохранения; создание системы медицинской помощи, сосредоточенной на пациенте, формирование здорового образа жизни. В частности, предусмотрено дальнейшее развитие института семейного врача, оптимизация койко-фонда, ремонт существующих больниц и строительство амбулаторий семейной медицины в отдельных районах города.

Согласно документу, выполнение Программы позволит улучшить материально-техническую базу заведений здравоохранения города; повысить эффективность, качество и доступность медицинского обслуживания для всех слоев населения; увеличить среднюю продолжительность жизни жителей города; увеличить рождаемость.