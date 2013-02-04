Мать Оксаны Макар отдавала ее в сексрабство своему сожителю?

Прокуратура Жовтневого района г. Николаева возобновила расследование в отношении матери погибшей Оксаны Макар Татьяны Суровицкой и Владимира Бреславского, который якобы насиловал и развращал 13-летнюю девочку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Николаевской приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека, истец по делу руководитель женской ассоциации «Дана», руководитель Николаевской приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Елена Кабашная.

По ее словам, 28 января 2013 года прокуратура Жовтневого района г. Николаева удовлетворила жалобу на постановление о закрытии уголовного производства от 29.12.2012 г. относительно Суровицкой Т.Р. и Бреславского В.Г.

Изучив материалы уголовного производства, прокуратура Жовтневого района отменила постановление о закрытии уголовного производства следователя Э.В.Бащака и направила материалы начальнику следственного отдела Жовтневого РО УМВД Украины в Николаевской области «для организации дальнейшего досудебного расследования».

Е.Кабашная также отметила: «Хотела бы обратить внимание начальника Следственного отдела Жовневого РО господина Клименко Сергея Николаевича на удививший нас факт невозможности установления местонахождения гражданина Бреславского В.Г. Сообщаю Вам, что гражданин Бреславский В.Г. осужден за угон автомобилей, и в настоящее время находится в местах лишения свободы. Выходит, что Жовтневая милиция не в силах отыскать человека в собственной системе?!».

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления. В результате полученных травм девушка умерла.

21 ноября 2012 года на основании заявления николаевской правозащитницы Елены Кабашной Жовтневый райотдел Николаевской области открыл уголовное производство по обвинению матери Оксаны Макар – Татьяны Суровицкой в «возможном осуществлении ею преступных действий» в отношении дочери.

Истец заявляла, что Суровицкая фактически сдавала О.Макар в сексуальное рабство своему сожителю В. Бреславскому. Правоохранители выясняли возможные действия Т. Суровицкой в отношении дочери по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 – торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека, ст. 154 – принуждение к вступлению в половую связь, ст.166 – злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или лицом, над которым установлена опека, ст. 302 – создание или содержание притонов и сводничество, ст.303 – сутенерство и привлечение лица к занятием проституцией.

Проверка проводилась также в отношении жителя Николаева Владимира Григорьевича Бреславского, который подозревается в возможных преступных действиях, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 152 – изнасилование, ст. 155 – половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости, ст. 156 – развращение несовершеннолетних.

29 декабря 2012 года уголовное производство в отношении Т.Суровицкой было закрыто Жовтневым райотделом внутренних дел УМВД Украины в Николаевской области из-за отсутствия состава преступления. По словам руководителя сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко, одной из причин закрытия уголовного производства стало то, что не удалось найти В.Бреславского, который, как указывает Е.Кабашная, насиловал и развращал 13-летнюю девочку.