В Одессе в комнате базы отдыха обнаружили 6 кг марихуаны
14:09, 04 февраля 2013Новости регионов
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Там проживает 26-летний житель
В Одессе работники милиции изъяли в комнате одной из баз отдыха 6 килограммов марихуаны.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Как отмечается в сообщении, наркотики были обнаружены во время проведения санкционированного обыска. В комнате, где нашли марихуану, проживает 26-летний местный житель.
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