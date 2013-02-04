В Одессе в комнате базы отдыха обнаружили 6 кг марихуаны

В Одессе работники милиции изъяли в комнате одной из баз отдыха 6 килограммов марихуаны.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается в сообщении, наркотики были обнаружены во время проведения санкционированного обыска. В комнате, где нашли марихуану, проживает 26-летний местный житель.