Во Львове загорелась маршрутка с пассажирами

В понедельник, 4 февраля, во Львове произошло загорание в маршрутном такси, которое следовало по маршруту №39.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел Василенко.

На момент загорания в салоне автобуса марки “Эталон” находились пассажиры, никто из них не пострадал.

По словам П. Василенко, инцидент произошел в 7.55 на улице “Кривчицкая дорога”, недалеко от железнодорожного переезда.

“К нам поступил вызов о том, что на ул. “Кривчицкая дорога” произошло воспламенение маршрутного автобуса марки «Эталон» 2007 года выпуска. До приезда пожарников загорание ликвидировал сам водитель с помощью огнетушителя. Причиной пожара стало воспламенение электропроводки в моторном отсеке автобуса. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, на момент прибытия спасателей люди покинули салон маршрутки”, - рассказал П. Василенко.