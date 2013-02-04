Во Львове «заблокируют» магазины, которые продают алкоголь

Сегодня во Львове начинается бессрочная молодежная акция «Общественный контроль. Скажи нарушителю стоп», в рамках которой активисты «мирно будут блокировать» магазины, продающие алкоголь после 22.00

Как сообщили УНИАН организаторы акции, среди которых общественное объединение «Самопопощь», общественная организация «Всегда верные», молодежная организации «Объединение студентов–правоведов», Студенческий совет Львова, акция направлена на борьбу с незаконной продажей алкоголя и табака на объектах торговли.

Участники акции отмечают, что “ради здоровья и развития их будущих детей возьмут на себя труд патрулировать магазины города, чтобы в случае обнаружения нарушения закона, вызвать милицию для составления соответствующих протоколов, проводить мирные акции протеста с целью сделать невозможной незаконную продажу алкоголя и табака, а также фиксировать моменты нарушения законодательства с привлечением средств массовой информации”.

Как говорится в сообщении, на законодательном уровне вопрос продажи алкоголя и табака урегулирован, но фактически ежедневно можно видеть, как этот закон грубо нарушается – „несовершеннолетним возле школ продают табачные изделия и слабоалкогольные напитки, а поздно вечером не проблема приобрести алкоголь в «ночных точках». И эти «точки» знают все, а милиция и власти города, не могут или не имеют желания, заставить владельцев этих заведений соблюдать законодательство”.

Активисты убеждены, что своими действиями „заставят должным образом выполнять свои функции правоохранительные органы, налоговиков, городских чиновников”.

Организаторы акции также сообщили, что направили письма в соответствующие инстанции – начальнику Львовского горуправления МВД Украины во Львовской области, прокурору города Львова, начальнику Регионального управления департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНС Украины во Львовской области, начальнику Управления налоговой милиции ГНС во Львовской области Р.Плющу.

“Однако встретилась с нашими активистами и отреагировала на обращение только милиция города Львова”, - сообщили организаторы.