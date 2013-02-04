На Винниччине столкнулись три авто, госпитализированы 3 человека

В Винницкой области в результате столкновения трех автомобилей госпитализированы три человека, среди которых 5-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, вчера, 3 февраля, на автодороге пгт Литин – с. Великий Мытник Хмельницкого района Винницкой области 40-летний киевлянин на автомобиле «Dacia Logan» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилями «Mercedes» и «Chevrolet Aveo».

В результате ДТП водитель автомобиля «Dacia Logan» и его 5-летний сын получили переломы и вывихи и машиной «скорой помощи» были госпитализированы в центральную районную больницу в г. Хмельник.

Также в аварии пострадала 28-летняя пассажирка «Chevrolet». В результате столкновения автомобилей женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

По факту ДТП проводится проверка.