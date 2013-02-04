В Мелитополе под капотом авто сработало взрывное устройство

В Мелитополе под капотом автомобиля местного жителя сработало взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в Мелитопольский горотдел милиции 2 февраля.

Местный житель 1982 года рождения, владелец Volkswagen Passat сообщил, что 2 февраля около 10-35 отъехав от дома приблизительно на 20 метров, он услышал хлопок под капотом. Милицией установлено, что в результате происшествия у Volkswagen Passat повреждены левое переднее колесо, левое крыло и передний бампер. Устройство, приведшее к нанесению автомобилю данных повреждений сейчас устанавливают эксперты-взывотехники.

По данным правоохранителей, в результате произошедшего никто не пострадал. Следственным отделом Мелитопольского горотдела милиции происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное с применением оружия либо иного предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.