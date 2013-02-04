В Крыму во время шторма погиб человек

В Крыму во время шторма в минувшие выходные один человек погиб, второй пропал без вести.

Как сообщает пресс-служба крымского управления ГосЧС, жителя Херсонской области, который приехал на работу в Крым, накрыло волной в шторм силой 4 балла в южнобережном поселке Гурзуф, спасатели ведут его поиск. Еще одного приезжего - жителя Полтавы - смыло с пирса в море в 3-балльный шторм в Ливадии, он погиб. Температура воды в море составляла около 9 градусов.

«Мужчина в воскресенье отмечал с двумя друзьями свой приезд на работу в Гурзуф, решил окунуться в море. Разделся и зашел в воду, когда понял, что не может выбраться на берег, стал звать на помощь. Друзья пытались помочь, но его накрыло волной», - говорится в сообщении.

В воскресенье утром также поступила информация о несчастном случае в Ливадии. Погиб 29-летний полтавчанин. Его тело извлекли из воды.