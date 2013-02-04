В Крыму поезд сбил насмерть 65-летнего мужчину

Погиб до прибытия скорой

В Симферопольском районе Крыма поезд «Симферополь-Киев» сбил насмерть 65-летнего мужчину. Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, несчастный случай произошел вчера, 3 февраля, возле станции «Остряково». «Поезд совершил наезд на мужчину, от полученных травм он погиб на месте происшествия. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщают спасатели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter