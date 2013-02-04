Донеччина: 70-летняя пенсионерка тяжело ранила ножом супруга

В Горловке Донецкой области задержана 70-летняя пенсионерка, которая в результате ссоры тяжело ранила ножом своего 75-летнего супруга.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Никитовский райотдел милиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки госпитализирован 75-летний пенсионер.

Принятыми мерами работниками следственно-оперативной группы ,была установлена и задержана 70-летняя супруга потерпевшего. Как вияснилось, в результате ссоры, она ножом ударила мужа в грудь, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Нож изъят. Подозреваемая в содеянном созналась. Мера пресечения избирается.