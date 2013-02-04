В Киеве столкнулись иномарки: погибли трое юношей

В Киеве при столкновении иномарок погибло трое юношей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 3 февраля, в 14.30 по улице Братиславской.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Fiat Scudo».

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Daewoo» (19-летние юноши) погибли, а водитель и пассажирка автомобиля «Fiat» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.