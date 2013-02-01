В Бердичеве задержали 58-летнего педофила - директора школы

В Житомирской области вчера, 31 января, вечером оперативники УБОП УМВД Украины задержали педофила - 58-летнего жителя Бердичева - директора одной из общеобразовательных школ города.

Как рассказала УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, сегодня, 1 февраля, в отношении мужчины начато уголовное производство за покушение на совершение насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом с несовершеннолетним.

Согласно сообщению, родители пострадавшего парня заметили, что в последнее время сын стал замкнутым и угнетенным. На все вопросы о делах в школе он отвечал неохотно, пытаясь сразу прекратить разговор. Матери таки удалось выяснить, что причиной такого поведения является особенный интерес интимного характера к парню со стороны директора школы.

"Мать парня рассказала милиции, что ее сын хочет поступать в высшее учебное заведение и старательно к этому готовится, систематически посещая дополнительные занятия по избранному профилю. Вот эти дополнительные уроки проводит у себя дома их директор, человек заслуженный и уважаемый. К тому же, хорошо известный в городе. К нему обращаются как к авторитетному знатоку предмета и опытному педагогу», - рассказала руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

Мать решила сменить место учебы сына, и обратилась в органы внутренних дел.

Как рассказал УНИАН начальник УБОП УМВД Украины в Житомирской области Игорь Заец, соответствующее заявление зарегистрировали и начали производство по данному факту. В ходе ряда оперативных мероприятий противоправные действия мужчины были задокументированы. Во время очередной попытки вынудить несовершеннолетнего вступить в половой контакт 31 января сотрудники милиции и прокуратуры задержали директора. Во время санкционированного обыска в квартире мужчины изъяли ряд вещественных доказательств. В частности, диски порнографического характера, разные фото мужчин.

По предварительным данным следствия, подозреваемый после проведения дополнительных занятий у себя дома неоднократно, угрожая применением физического насилия, пытался вступить в половую связь с одним из учеников.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.