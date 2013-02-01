На Львовщине самый низкий показатель охвата детей внешкольным образованием

Во Львовской области самый низкий показатель охвата детей внешкольным образованием - 21%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко заявил во время брифинга по результатам инспекционной поездки во Львовскую область 30-31 января.

В частности, Ю.Павленко отметил, что необходимо активизировать деятельность по защите прав ребенка во Львовской области. Вместе с тем, Уполномоченный Президента поддержал областную программу на 2013 год об открытии 10 детских домов семейного типа и приемных семей в каждом районе области и положительно оценил решение областного совета о выделении из областного бюджета 5 млн. гривень на эти нужды.

При этом, отметил Ю.Павленко, необходимо активизировать развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения. По его словам, в приемных семьях, детских домах семейного типа воспитывается 282 ребенка, что составляет 10% от общего количества детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения (2801), - этот показатель значительно ниже, чем в среднем по Украине (12,2%). «В 2012 году темпы устройства детей в приемные семьи и детские дома семейного типа несколько увеличились по сравнению с предыдущими годами, однако все еще многие дети-сироты не реализовали свое право на воспитание в семье», - констатировал он.

Вместе с развитием семейных форм воспитания детей-сирот, по словам Ю.Павленко, должна быть утверждена областная программа реформы интернатных учреждений, а также в кратчайшие сроки - программа обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения. Он сообщил, что региональная программа обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, на период до 2015 года не утверждена областным советом в установленные сроки. При этом, отметил Уполномоченный Президента, ситуация в области критическая. «Из общего числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, только 18% детей имеют жилье на праве собственности», - сказал он.

Уполномоченный Президента по правам ребенка также акцентировал внимание на недостаточном развитии внешкольного образования. Как он сообщил, по данным Монмолдежьспорта, во Львовской области самый низкий показатель охвата детей внешкольным образованием - 21%. «В то же время, по данным областного управления образования, этот показатель составляет 40%. Такие разногласия свидетельствуют о недостоверности данных и требуют проведения полного аудита внешкольных учреждений для выяснения объективной ситуации», - отметил он. Он прибавил, что в этой работе следует учесть положительный опыт города Самбор, в котором 60% детей имеют возможность заниматься в кружках и секциях.