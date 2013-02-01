В Ялте произошел оползень: обесточены пансионат и 9-этажки

В Ялте оползень обесточил пансионат и две 9-этажки

Симферополь. 1 февраля. УНИАН. В Ялте оползень оставил без света частный пансионат и два девятиэтажных жилых дома.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, вечером 31 января на ул. Свердлова на территории частного пансионата "Крымский" произошел оползень (около 200-300 куб. м).

"Из-за смещения поврежден водопровод пансионата и электрический кабель. При порыве кабеля были обесточены пансионат и два 9-ти этажных жилых дома (на 36 квартир). Ремонтная бригада "Крымэнерго" проводит ремонтно-восстановительные работы. Угрозы жизни людей и близко расположенным зданиям нет", - говорится в сообщении.

Жертвт нет, работы по устранению последствий оползня проведут сегодня.

