Луганщина: за вымогательство взятки задержан главврач

В Луганской области за вымогательство и получение взятки задержан главный врач – начальник отдела организации профилактики травматизма одного из коммунальных предприятий области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области,

должностное лицо требовало у частного предпринимателя 6 тыс. грн взятки за передачу в аренду помещения административного здания, находящегося на балансе данного коммунального предприятия, для размещения в нем объекта розничной торговой сети.

Главный врач был задержан вчера, 31 января, следователем Следственного управления ГУМВД Украины в Луганской области и сотрудниками УГСБЭП в момент получения денег – 6 тыс. гривен. Денежные средства, полученные в качестве взятки, изъяты сотрудниками милиции.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ведется досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.