В Киеве наложено 700 тысяч штрафов за продажу алкоголя и сигарет подросткам

Государственная налоговая служба Украины в Киеве в 2012 году наложила 700 тыс. грн штрафов на предприятия торговли за продажу алкоголя и сигарет лицам, не достигшим 18 лет. Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе ГНСУ Киева.

Согласно сообщению, налоговики также отозвали 98 лицензий за нарушение правил продажи подакцизной продукции. Решения об отзыве лицензий и наложении штрафов было принято в рамках проведения 525 проверок субъектов хозяйственной деятельности. Наиболее частыми нарушениями, помимо продажи алкоголя и табака подросткам, стали ценовые нарушения установленных законом минимальных и максимальных цен на подакцизную продукцию, продажа товаров без акцизных марок, отсутствие наглядной информации о вреде и запрете курения.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине объем штрафов, наложенных на предприятия торговли за продажу алкоголя и табака подросткам, составил 9 млн грн. Общее количество ликвидированных лицензий составило 1200 штук, что почти вдвое больше показателя 2011 года (631 лицензия). Продажа подакцизных товаров – алкогольных напитков и табачных изделий - несовершеннолетним гражданам является правонарушением и карается лишением лицензии на торговлю и штрафом в размере 6800 грн.

