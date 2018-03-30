Тот, у кого дома есть животные, по-видимому, не раз замечал их способность лечить человека. Это свойство котов, собак, коней, птиц известно еще со времен Гиппократа, и все активнее подтверждается исследованиями современной медицины.

Кот чувствует приближение болезни человека и пытается предупредить о ней

Кот - несомненный лидер не только как любимец человека, но и как самый первый его помощник при болезнях. Владельцы котов не раз имели возможность в этом убедиться. Моя подруга страдает мигренью и в дни сильной головной боли кошка, словно шапка, ложится ей на голову и лежит так часами - столько, сколько и больная. Причем свои лечебные сеансы кошка начинает за два дня до начала приступов болезни: предупреждает о них и облегчает течение. Мурка (так зовут кошку) не является каким-то уникумом сравнительно с другими котами, а демонстрирует обычное поведение животных: они всегда рядом с хозяином, когда ему особенно плохо. Облегчение наступает в результате биологического взаимодействия кошки с человеком. Ведь известна способность котов забирать отрицательную энергию. Поэтому они и выравнивают биополе человека во время болезни. Облегчение на энергетическом уровне сразу отражается и на физическом.

Согласно медицинским исследованиям англичан, владельцы котов значительно реже обращаются к врачам, чем те, кто не общается регулярно с животными. Часто кот в доме предупреждает и риск возникновения повторного инфаркта миокарда. Ведь всего на протяжении нескольких минут поглаживания этого животного нормализируют артериальное давление и частоту пульса.

Специалисты приравнивают этот эффект с нескольконедельными занятиями по релаксации и медитации. Поэтому, если кот лезет вам под ноги в минуты сильного раздражения и возбуждения, не кричите на него, а лучше погладьте. Ведь таким образом он пытается забрать от вас отрицательную энергию и отвести от беды: инфаркта, инсульта, приступа стенокардии и других болезней, вызванных стрессом.

Доказано позитивное влияние котов и на тяжелобольных. В частности, они возобновляют обморочное сознание и подвижность конечностей людей, которые перенесли тяжелые травмы или инсульты, помогают в случае сердечных и психических заболеваний, повреждений мозга.

Нужно сказать, что, хотя все коты и кошки наделены целительскими свойствами, они имеют свою специализацию. Например, кошки лучше лечат болезни нервной системы и внутренних органов, а коты - опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, артроз.

Отдельно нужно сказать и о мурлыкании котов. Установлено, что оно имеет частоту звука около 24 Гц и является прекрасным резонансным нормализатором вибраций человеческих клеток. Поэтому, если кот или кошка, умостившись на вашем болезненном участке тела, начинают мурлыкать, а при этом еще и перебирают лапами, словно массажируя вас, будьте уверенные: скоро вы почувствуете облегчение.

Если к объяснению целебного влияния котов на человека ученые подошли очень близко, то некоторые явления для них до сих пор являются загадкой. Например, семья из Симферополя считает, что коты спасли их ребенка. Вот что рассказала мама мальчика, который в двенадцатилетнем возрасте попал под машину.

Его с тяжелыми травмами, доставили в реанимационное отделение больницы, где сразу сделали операцию. По словам врачей, операция была успешной. С облегчением родители вернулись домой и заметили, что из квартиры исчез черный кот - любимец сына. Готовясь к возвращению мальчика домой, женщина решила приобрести котенка, чтобы сын не так грустил. Через несколько дней врачи сообщили, что сыну нужна еще одна сложная операция. К счастью, она тоже была успешной. Но опять же в этот день котенок исчез. Напуганная этими событиями женщина решила спросить знакомого священника, стоит ли брать еще одного, третьего, кота, не накликает ли он беды на ребенка. Тот ее успокоил: нечего бояться котов. Они не вредят, а помогают: забирают негатив от своих хозяев, даже смерть.

ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ БОЛЬНЫМ СОБАКУ

Лечебные свойства собак - сегодня неопровержимый факт, который активно используют медики Европы, Америки, России (хочется надеяться, что вскоре к этому перечню стран присоединится и Украина). Например, в России в настоящее время активно в стадии апробации благотворное влияние собак на детей с такими тяжелыми врожденными изъянами, как детский церебральный паралич, болезнь Дауна, аутизм и тому подобное.

Фонд поддержки детей-инвалидов "Ордынцы" начал реабилитационную работу с привлечением четвероногих друзей. Оздоровительный курс уже прошли около 2 тыс. маленьких пациентов. Специалисты, которые проводили занятие, утверждают, что у детей развивается мелкая и большая моторика движений, они начинают ходить и преодолевать длинные расстояния, даже с преградами. У больных уменьшается количество эпилептических припадков, улучшается способность концентрации внимания.

В Америке, где собак в роли целителей используют уже достаточно давно, врачи и психологи накопили интересный опыт относительно реабилитации больных разных категорий. Ввиду прекрасных результатов работы и высокого спроса на "собак-врачей", их подготовка поставлена даже на коммерческую основу. В специальных школах готовят собак, которые "лечат" детей-инвалидов, душевнобольных, людей преклонного возраста. Обнадеживающие результаты, полученные в результате использования собак в психиатрических больницах во время лечения больных шизофренией, которые отказываются от контактов с людьми. Под воздействием общения с животными почти все больные начинают разговаривать. Позитивные последствия этого метода зафиксированы и в случае реабилитации больных с серьезными нарушениями головного мозга.

Благодаря общению с собаками пациенты приходят к понятливости, становятся резвыми.

Во многих странах собак используют в роли медицинского персонала в обычных клиниках и госпиталях. Врачи утверждают, что благодаря их присутствию у пациентов ускоряется процесс выздоровления и реабилитации в послеоперационный период. Собаки облегчают тяжелое состояние больных и в хосписах, улучшая их последние дни.

Доказано значение присутствия собак в домах престарелых. Роль общения с четвероногими друзьями для людей преклонного возраста тяжело переоценить. Они стимулируют познавательные функции, значительно улучшают здоровье и настроение. Например, гипертоники утверждают, что общение с людьми вызывает повышение артериального давления, а с собаками - способствует его снижению и нормализации. Благодаря этим животным старенькие люди избавляются возрастных депрессий.

Собаки помогают не только больным улучшить здоровье, но и здоровым сохранить его. Четвероногий друг в семье, без сомнения улучшит и продлит продолжительность жизни всех ее членов. Доказано, что собаки снимают страхи, депрессивные состояния, напряжения, значительно улучшают психологическую обстановку в доме. Замкнутые и эмоционально нестабильные дети становятся открытыми и уравновешенными, начинают активно реагировать на окружающий мир, а подростки легче переживают "тяжелый" период.

Благодаря собакам люди больше двигаются - ведь хочешь или не хочешь, а собаку нужно выгуливать дважды в сутки. Следовательно, они будут можно избавиться от наибольшего врага человечества - гиподинамии, в результате которой нарушаются кровообращение и обмен веществ, возникают сердечно-сосудистые болезни, остеохондроз, нарушается моторика кишечника. Все перечисленные болезни отступают в результате регулярных прогулок с собакой. Поэтому не удивительно, что некоторым пациентам (и взрослым, и детям) врач вместо лекарств назначает "приобрести собаку".

Нельзя не сказать о еще одном феномене собак - их слюне и слезах. Они содержат уникальный антисептик - лизоцим, который уничтожает инфекции и другие болезнетворные бактерии. Владельцы собак знают, что их любимцы бросаются зализывать все раны хозяев и те быстро заживляются.

Однако удивительнейшей из всего сказанного является способность собак любить и преданно относиться к своим хозяевам. Если эти чувства взаимны, владельцы собак, могут быть уверены: все перечисленные выше эффекты будут происходить с ними ежедневно, даже, если люди сами этого не замечают.

Юлия Мартыненко