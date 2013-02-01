В море вблизи Севастополя уничтожили 2 авиабомбы

В море вблизи Севастополя сотрудники МЧС в городе Севастополе успешно уничтожили 2 авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС Украины в г. Севастополе, в акватории Севастопольской бухты на расстоянии 80 метров от берега и на глубине 8 метров в районе мыса Хрустальный были обнаружены фугасные немецкие авиационные бомбы весом 500 и 250 кг времен Великой Отечественной войны. Мощность заряда бомб в тротиловом эквиваленте составила 260 кг и 125 кг, соответственно.

Утром 31 января была оперативно организована работа штаба по ликвидации взрывоопасных предметов. В период проведения работ временно приостановили движение всего водного транспорта в Севастопольской бухте и на рейде. Также известили людей, проживающих на территории, которая прилегает к месту проведения работ. Кроме этого, правоохранительные органы заблаговременно оцепили территорию, где проходили работы по ликвидации взрывоопасных предметов - мол Южный, Хрустальный пляж и Северную сторону.

Бомбы транспортували на понтонах при помощи катера в открытое море (район мыса Толстый), поскольку взрывать их сразу на месте обнаружения было опасно. Водолазы-пиротехники проложили электроподрывную сеть, после чего по команде осуществили предупредительный подрыв, через 5 минут был основной подрыв. Столб воды поднялся на 60 метров.

В ликвидации взрывоопасных объектов было задействовано 9 водолазов и три специальных плавсредства МЧС. Работы по обезвреживанию обнаруженных авиационных бомб продолжались около 4 часов.