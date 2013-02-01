Ривненщина: для перинатального центра выделили 15 млн

Ривненский областной совет на внеочередной сессии в четверг, 31 января, выделил из областного бюджета почти 15 млн. грн на завершение реконструкции областного перинатального центра.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения внесены в общий фонд областного бюджета. Председатель облсовета Юрий Кичатый сообщил на сессии, что основную часть финансирования реконструкции важного для области социального объекта взяло на себя государство – из государственного бюджета на эти цели уже выделено и освоено свыше 61 млн грн, но для завершения строительства нужны дополнительные средства.

«Сегодняшним решением областной совет выполнил свое обязательство», - отметил Ю.Кичатый.

Выделенные из областного бюджета средства пойдут на закупку современного медицинского оборудования для перинатального центра, который планируют открыть в Ривном через несколько недель.