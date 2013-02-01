Препараты крови для киевлян будут оставаться бесплатными
После реорганизации Центра крови
Директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев заверил, что после реорганизации Киевского городского центра крови препараты крови для киевлян будут оставаться бесплатными.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
«Закрытие отдела производства препаратов крови Киевского городского центра крови не будет иметь негативного влияния на ситуацию с обеспеченностью иммунобиологическими препаратами лечебных заведений. Для пациентов препараты крови будут оставаться бесплатными», – сказал В.Мохорев.
Он объяснил, что решение о закрытии отдела производства препаратов крови было принято в связи с тем, что помещения городского центра крови и оборудование для изготовления препаратов не отвечают современным требованиям к производству медицинских иммунобиологических препаратов.
По словам В.Мохорева, Киевский городской центр крови, как и раньше, будет заготовлять донорскую кровь и плазму и выдавать их лечебным заведениям бесплатно.
«Такой алгоритм обеспечения препаратами донорской крови будет сохраняться, пока будет продолжаться реконструкция корпусов городской клинической больницы № 14, на базе которой планируется разместить Киевский городской центр крови и возобновить работу отделения по производству препаратов крови на современном уровне, по требованиям международных стандартов», – сказал директор профильного департамента.
Как сообщал УНИАН, 30 января фракция УДАР в Киевсовете распространила копию приказа Киевского городского центра крови от 16 ноября 2012 года о закрытии с 16 февраля отделения по производству препаратов крови.
В документе, обнародованном пресс-службой УДАРа, отмечается, что решение принято с целью оптимизации работы Киевского городского центра крови и на основании приказа Главного управления здравоохранения от 15 ноября 2012 г.
Комментируя этот приказ, депутат из фракции УДАР в Киевсовета Алексей Давыденко выразил убеждение, что таким решением “столичная власть ставит под угрозу обеспечение реанимаций, скорой помощи и ожоговых центров донорской кровью и плазмой, поскольку Киев с середины февраля останется без собственной базы переработки”.
По словам А.Давыденко, в Украине сегодня более 30 государственных центров по производству препаратов крови, но Киев решил, что ему такой центр не нужен.
“С февраля фактически закрывают весь муниципальный центр переработки донорской крови и хотят перевести все столичные больницы с бесплатной крови на закупку платной у коммерческих структур”, - заявил депутат.