Директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев заверил, что после реорганизации Киевского городского центра крови препараты крови для киевлян будут оставаться бесплатными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

«Закрытие отдела производства препаратов крови Киевского городского центра крови не будет иметь негативного влияния на ситуацию с обеспеченностью иммунобиологическими препаратами лечебных заведений. Для пациентов препараты крови будут оставаться бесплатными», – сказал В.Мохорев.

Он объяснил, что решение о закрытии отдела производства препаратов крови было принято в связи с тем, что помещения городского центра крови и оборудование для изготовления препаратов не отвечают современным требованиям к производству медицинских иммунобиологических препаратов.

По словам В.Мохорева, Киевский городской центр крови, как и раньше, будет заготовлять донорскую кровь и плазму и выдавать их лечебным заведениям бесплатно.

«Такой алгоритм обеспечения препаратами донорской крови будет сохраняться, пока будет продолжаться реконструкция корпусов городской клинической больницы № 14, на базе которой планируется разместить Киевский городской центр крови и возобновить работу отделения по производству препаратов крови на современном уровне, по требованиям международных стандартов», – сказал директор профильного департамента.

Как сообщал УНИАН, 30 января фракция УДАР в Киевсовете распространила копию приказа Киевского городского центра крови от 16 ноября 2012 года о закрытии с 16 февраля отделения по производству препаратов крови.

В документе, обнародованном пресс-службой УДАРа, отмечается, что решение принято с целью оптимизации работы Киевского городского центра крови и на основании приказа Главного управления здравоохранения от 15 ноября 2012 г.

Комментируя этот приказ, депутат из фракции УДАР в Киевсовета Алексей Давыденко выразил убеждение, что таким решением “столичная власть ставит под угрозу обеспечение реанимаций, скорой помощи и ожоговых центров донорской кровью и плазмой, поскольку Киев с середины февраля останется без собственной базы переработки”.

По словам А.Давыденко, в Украине сегодня более 30 государственных центров по производству препаратов крови, но Киев решил, что ему такой центр не нужен.

“С февраля фактически закрывают весь муниципальный центр переработки донорской крови и хотят перевести все столичные больницы с бесплатной крови на закупку платной у коммерческих структур”, - заявил депутат.