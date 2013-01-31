В Киеве от снежной нагрузки обрушилась крыша склада
17:53, 31 января 2013Новости регионов
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Никто не пострадал
В Киеве от снежной нагрузки обрушилась крыша промышленного склада.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 31 января, около 12:00 в Киеве на проспекте Победы, 67 произошло обрушивание 800 кв. м кровли складского здания. Помещение склада сделано из металлических листов.
По предварительным данным, обрушивание произошло из-за снежной нагрузки.
Во время обрушивания внутри склада находился человек, который не пострадал.
В складе хранится холодильное оборудование. Убытки выясняются.
На месте происшествия работает оперативная группа ГТУ МЧС в Киеве.
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