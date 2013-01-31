В Киеве от снежной нагрузки обрушилась крыша склада

В Киеве от снежной нагрузки обрушилась крыша промышленного склада.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 31 января, около 12:00 в Киеве на проспекте Победы, 67 произошло обрушивание 800 кв. м кровли складского здания. Помещение склада сделано из металлических листов.

По предварительным данным, обрушивание произошло из-за снежной нагрузки.

Во время обрушивания внутри склада находился человек, который не пострадал.

В складе хранится холодильное оборудование. Убытки выясняются.

На месте происшествия работает оперативная группа ГТУ МЧС в Киеве.