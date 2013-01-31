В Сумах при столкновении фуры и автобуса травмированы 5 человек

В Сумах в результате столкновения фуры и автобуса травмированы пять человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ УМВД Украины в Сумской области, в среду, 30 января в 14:30 в областном центре произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes с прицепом (гражданин Венгрии) не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ-3205», который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

По факту ДП проводится следствие.