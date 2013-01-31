Из аэропорта «Одесса» эвакуировали людей
Из-за сообщения о минировании
В четверг, 31 января, на телефонную спецлинию «102» поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в международном аэропорту «Одесса» заложено взрывное устройство.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, звонок поступил в 11.17.
Все граждане, находившиеся в здании аэропорта, эвакуированы. Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники милиции, в том числе взрывотехники и кинологи.
Сейчас проводится обследование здания и прилегающей территории.
Напомним, сегодня в Одессу с визитом прибыл министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. В настоящее время министр проводит встречу в Одесской юридической академии.