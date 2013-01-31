Черниговщина: при пожаре в доме погибло три человека

В селе Петровка Борзнянского района Черниговской области на пожаре в жилом доме погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, жители села обнаружили возгорание слишком поздно, поэтому, когда местная пожарная команда прибыла на место вызова, огонь уже распространился внутри и на крышу деревянного дома.

Ликвидация пожара продолжалась почти 3 часа. Во время тушения спасатели нашли под обломками обгоревших конструкций дома тела 80-летнего хозяина, его 81-летней жены и их 58-летнего сына.

По предварительным данным, причиной трагедии стали трещины в дымоходе отопительной печи дома. Проводится расследование.