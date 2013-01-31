Противотуберкулезные учреждения Киева требуют срочного решения вопроса финансирования

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко поручил Министерству здравоохранения и Киевской горгосадминистрации безотлагательно решить вопрос надлежащего финансирования противотуберкулезных учреждений в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, такое поручение он дал 30 января на совещании по вопросам финансирования противотуберкулезных учреждений.

В совещании приняли участие представители Министерства здравоохранения, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний, Министерства финансов и Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

«Ситуация, при которой в городе Киеве материально-техническое состояние противотуберкулезных учреждений является одним из худших в стране, неприемлема. Поручаю совместно Министерству здравоохранения и Департаменту здравоохранения Киевской городской государственной администрации безотлагательно проработать вопрос финансирования и работы киевских противотуберкулезных учреждений и предоставить Кабинету министров предложения по решению существующих проблемных вопросов», - отметил К.Грищенко.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев детально проинформировал вице-премьер-министра о ситуации с киевскими противотуберкулезными учреждениями.

«Подавляющему большинству противотуберкулезных учреждений столицы несколько десятков лет. Только с 2011 года на потребности отрасли начато выделение средств из бюджета. Так, на протяжении 2011-го и 2012 годов капитальные вливания на укрепление материально-технического потенциала отрасли равняются 250 млн грн. В январе этого года председатель КГГА Александр Попов посетил Киевскую городскую туберкулезную больницу № 2 в Гостомеле, после чего было принято решение выделить из городского бюджета средства в объеме 48 млн грн на проведение ремонта с введением в действие в 2013 году корпуса для лечения открытых форм туберкулеза легких», - отметил В.Мохорев.

В свою очередь председатель Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний Татьяна Александрина заверила в обеспеченности противотуберкулезных учреждений необходимыми лекарственными средствами.

«Учреждения были и будут обеспечены лекарствами и расходными материалами в полном объеме. В прошлом году было закуплено препаратов на общую сумму 6,5 млн грн. Утверждены все необходимые стандарты для лечения», - отметила она.

К.Грищенко выразил убеждение, что для эффективной работы украинских противотуберкулезных учреждений к решению существующих проблем необходимо подходить системно.

«Причастные министерства и ведомства должны тщательно проанализировать ситуацию и представить предложения для устранения существующих недостатков. Необходимо разобраться с финансированием, подготовить график решения существующих проблем противотуберкулезных учреждений. Необходимо более активно использовать диагностические средства для выявления туберкулеза на ранних стадиях и эффективнее использовать возможности противотуберкулезных санаториев», - подчеркнул К.Грищенко.