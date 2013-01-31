Ривненщина: семья отравилась угарным газом

30 января в 23:30 в реанимационное отделение Млыновской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - отравление угарным газом - госпитализирована семья из 4 человек (двое взрослых, 1972 и 1974 г.р., и двое детей, 2000 и 2009 г.р).

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 10:00 31 января взрослые выписаны из больницы, дети переведены в детское отделение Млыновской центральной районной больницы.

Обстоятельства отравления устанавливаются. На месте происшествия работает бригада ОАО «Ривнегаз» и оперативная группа службы гражданской защиты Млыновского района.

Ситуация находится под контролем Территориального управления МЧС в области.