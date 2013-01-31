В Днепропетровске у пассажира электрички изъяли наркотики

Сотрудники линейного отдела милиции на станции Днепропетровск изъяли у пассажира электрички сообщением Кривой Рог–Днепропетровск наркотики на сумму 1,3 млн грн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы УМВД на Приднепровской железной дороге Татьяна Соболева.

По ее словам, оперативникам помогала служебная собака, которая обнаружила в багаже 24-летнего жителя Кривого Рога 200 граммов гашиша и 2000 мл «опия ацетилированного». Опия хватило бы на 20 000 доз.

«Стоимость наркотиков подсчитана по минимальным ставкам черного рынка. Например, один грамм гашиша в зависимости от качества стоит от 300 до 500 гривен», - уточнила Т.Соболева.

Задержанный наркокурьер раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Следствие продолжается.