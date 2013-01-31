В Мариуполе женщине помогают вернуть 6-месячную дочь

В Мариуполе Донецкой области милиция помогает 25-летней женщине вернуть ее 6-месячную дочь, которую она оставила на сутки без присмотра.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, на прошлой неделе в дежурную часть Жовтневого райотдела Мариупольского ГУ мужчина принес новорожденного и отдал правоохранителям. Он сообщил о том, что это ребенок его сожительницы, которая ушла из дома и не вернулась. На следующий день женщина вспомнила о ребенке, и дала о себе знать, но оказалось, что забрать полугодовалую дочку не так быстро и просто, как бросить.

Как рассказала старший оперуполномоченный отделения криминальной милиции по делам детей Жовтневого РО Елена Тараненко, женщина теперь должна доказать милиции и службе по делам детей в том, что она действительно хорошая мать и по месту жительства у нее есть все необходимые условия для воспитания ребенка. В лучшем случае, родительница сможет забрать малышку домой в течение месяца.

Как выяснили правоохранители, в тот вечер мама, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засиделась в гостях у подруги. Якобы, боясь гнева гражданского супруга, который в это время выполнял функции няньки, она не вернулась домой и даже не отвечала на его звонки. Вот он и решил, что с ней что-то случилось, и принес ребенка в милицию.

Женщина свой поступок милиционерам объясняет тем, что у нее в жизни возникли сложности.

В настоящее время в отношении нее составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП - (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа на сумму от 17 до 51 гривны.