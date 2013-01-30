Расширят перечень лекарств, которые покупают по «Карточке киевлянина»

Столичная власть планирует в феврале существенно увеличить перечень лекарственных средств, которые можно будет приобрести по «Карточке киевлянина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Фармация», предприятие ведет переговоры с рядом харьковских фармацевтических заводов, и предусматривается, что уже в ближайшее время они присоединятся к проекту.

В прошлом году такие договоренности были достигнуты со столичными фармпроизводителями: ЗАО «Дарница», ОАО «Фармак», «Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ». В целом они предложили 52 наименования лекарственных средств, которые могут приобрести со скидкой владельцы «Карточки киевлянина».

«Это прекрасный пример солидарной ответственности участников фармацевтического рынка: производителя и аптечной сети. Коммунальное предприятие и заводы взяли на себя экономическую нагрузку, обеспечив суммарную скидку 35%», – заявил генеральный директор КП «Фармация» Олег Климов.

Кроме того, в прошлом году по инициативе коммунальной сети аптек была внедрена еще одна программа совместно с банком «Крещатик», которая предусматривает открытие кредитных линий жителям столицы. Согласно этому проекту, который получил название «Здоровая жизнь», без какого-либо залога банк выдает кредитную карточку на сумму 5 тысяч гривень. С ее помощью можно оплатить все товары аптечного ассортимента КП «Фармация». В коммунальном предприятии отмечают, что эти средства нельзя снять наличностью или использовать в других целях.

Как заметили в КГГА, на сегодняшний день КП «Фармация» является единственной сетью аптек, которая несет нагрузку по реализации социальных программ, основанных правительством и КГГА. В частности, коммунальное предприятие предоставляет 10% скидку на лекарственные средства инвалидам и участникам войны и боевых действий, инвалидам вследствие трудового увечья и детям-инвалидам до 18 лет. Также в аптеках действует 5% скидка для всех пенсионеров на лекарственные средства и товары аптечного ассортимента.

В целом в состав КП «Фармация» входит 112 аптек и 58 аптечных пунктов, а также контрольно-аналитическая лаборатория, которая аттестована Государственной службой Украины по лекарственным средствам.