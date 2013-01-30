В Киеве хотят закрыть отделение по производству препаратов крови

Фракция «УДАР» в Киевсовете распространила копию приказа Киевского городского центра крови от 16 ноября 2012 года о закрытии с 16 февраля отделения по производству препаратов крови.

В документе, обнародованном пресс-службой “УДАРа”, отмечается, что решение принято с целью оптимизации работы Киевского городского центра крови и на основании приказа Главного управления здравоохранения от 15 ноября 2012 г.

Комментируя этот приказ, депутат из фракции “УДАР” в Киевсовете Алексей Давыденко выразил убеждение, что таким решением “столичная власть ставит под угрозу обеспечение реанимаций, «скорой помощи» и ожоговых центров донорской кровью и плазмой, поскольку Киев с середины февраля останется без собственной базы переработки”.

По словам А.Давыденко, в Украине сегодня более 30 государственных центров по производству препаратов крови, но Киев решил, что ему такой центр не нужен.

Депутат отметил, что соответствующее отделение Киевского центра крови занимается производством четырех видов препаратов донорской крови, в частности для реанимационных и ожоговых отделений всех лечебных заведений столицы. Это отделение имеет лицензию на переработку донорской крови и бесплатно обеспечивает больницы Киева этой кровью.

“С февраля фактически закрывают весь муниципальный центр переработки донорской крови и хотят перевести все столичные больницы с бесплатной крови на закупку платной у коммерческих структур”, - заявил депутат.

По словам А.Давыденко, это будет первый случай в Украине, когда закрывается государственная лаборатория крови.