В Одессе за свисающие с крыш ледяные глыбы будут штрафовать

В Одессе к владельцам магазинов, предприятий общественного питания, а также арендаторам офисов, не обеспечивающих своевременную очистку крыш своих объектов от свисающих ледяных глыб и сосулек, будут применять санкции в виде штрафов от 850 до 1700 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского горсовета, об этом говориться в обращении к руководителям всех предприятий города Одессы ОТ ИМЕНИ Департамент городского хозяйства Одесского горсовета и инспекции по благоустройству города.

В обращении отмечено, что очистку от наледи крыш жилых домов обеспечивают балансодержатели зданий, в частности, домов коммунальной собственности – жилищно-коммунальные структуры.

Осуществлять проверку зданий, в соответствии с требованиями Закона «О благоустройстве населенных пунктов» будут сотрудники департамента городского хозяйства и инспекции по благоустройству города.

Обращение городских властей последовало после госпитализации одного из жителей города, получившего закрытую черепно-мозговую травму при падении на голову ледяного нароста, рухнувшего с крыши здания.

Как уточнили УНИАН в оперативном отделе Одесской городской станции скорой помощи, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №11.