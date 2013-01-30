В Киеве планируют образовать муниципальную страховую медицину

Продвижению реформы системы скорой медицинской помощи в Киеве будет способствовать муниципальная страховая компания, которую с этой целью планируется создать.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, по словам председателя Киевской горгосадминистрации Александра Попова, «конечная цель реформирования сферы здравоохранения – это увеличение продолжительности жизни людей. Для этого нужно в корне изменить подход, то есть всю систему. Теперь очень важным является вопрос образования страховой медицины. Именно поэтому мы инициируем рассмотрение вопроса о том, чтобы мы как столица имели собственную муниципальную страховую компанию, которая работала бы на страхование жителей столицы и практическим образом финансово-экономическую часть замкнула на конечный результат – качественное медицинское обслуживание, а в итоге – продление жизни людей».

Как сказал А.Попов, кроме того, в течение 2013 года в столице должны быть завершены все процессы, связанные с реформой первичного звена здравоохранения и экстренной медицинской помощи. Также Департамент здравоохранения будет проводить серьезную работу по повышению престижности профессии врача и повышению уровня оплаты труда.

Председатель КГГА заметил, что в прошлом году в столице удалось значительно улучшить мотивацию врачей первичного звена в пилотных Днепровском и Дарницком районах. Там зарплаты медиков зависят от качества помощи, которое они предоставляют, и уже увеличены, в среднем, в 1,5-2 раза. Впрочем, по убеждению А.Попова, даже там уровень зарплат медиков все еще нуждается в увеличении.

«Престижность профессии врача зависит от уровня оплаты труда специалистов отрасли. Именно потеря престижности этой профессии повлекла кадровый дефицит. Киев обязан показать лучший результат в Украине, и сломать эту тенденцию», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 января главный врач Киевской городской станции скорой помощи Анатолий Вершигора во время расширенного совещания КГГА, на котором обсуждалось состояние реализации в столице закона “Об экстренной медицинской помощи”, выразил убеждение, что заинтересовать врачей для работы в службе скорой помощи, прежде всего, можно зарплатой в размере не меньше 8 тысяч грн.