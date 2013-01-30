Тернопольщина: от переохлаждения погиб 29-летний мужчина

В Тернопольской области в результате переохлаждения погиб 29-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, тело погибшего было обнаружено 29 января во второй половине дня вблизи газопровода в селе Великая Березовица под Тернополем. По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение.

Как сообщал УНИАН, 20 января в Тернопольской области в результате переохлаждения погиб 53-летний мужчина, а 10 января - 90-летняя женщина.

В целом, по данным центра пропаганды областного управления МЧС, с начала года в Тернопольской области в результате переохлаждения погибли 6 человек, 10 - пострадали.