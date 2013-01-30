В Харькове трое человек погибли от отравления угарным газом

Вчера в 14.00 в Харькове в частном жилом доме вследствие отравления угарным газом погибли трое человек.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.