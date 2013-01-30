В Харькове трое человек погибли от отравления угарным газом

10:08, 30 января 2013
Новости регионов
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Проводится расследование

Вчера в 14.00 в Харькове в частном жилом доме вследствие отравления угарным газом погибли трое человек.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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