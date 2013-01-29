Харьковщина: столкнулись два автомобиля, погиб человек

В Красноградском районе Харьковской области в результате лобового столкновения инкассаторского автомобиля Hyundai Tucson, который принадлежит Управлению государственной службы охраны (УГСО), и легковика ВАЗ-2106 погиб один человек, двое травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора Красноградского району Андрея Середу, авария произошла вчера, 28 января, около 18:30 на 107 км автодороги Харьков-Стмферополь-Алушта-Ялта.

По данным А.Середы, водитель автомобиля ВАЗ-2106 погиб на месте ДТП, пассажирка автомобиля ВАЗ-2106 и водитель инкассаторского автомобиля с травмами доставлены в больницу.

В инкассаторском автомобиле, кроме водителя, находились младший инспектор сопровождения охраны и перевозки валютных ценностей УГСО и два представителя банка. Все они от госпитализации отказались.

Данные о происшествии занесены в Единый реестр досудебных расследований. Прокуратура района начала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 КК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.