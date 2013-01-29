В Киеве постепенно растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

За четвертую календарную неделю текущего года, а именно в период с 21 по 27 января, гриппом и ОРВИ в столице заболели 18 тыс. 83 чел., а интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 64,3, что ниже эпидемического порога в 1,7 раза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на столичное Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей года наблюдается постепенный рост заболеваемости - на 12,8%.

В целом с начала 2013 года, по состоянию на 28 января в вирусологической лаборатории города проведены 68 исследований образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, обнаружен 1 позитивный результат респираторно-синцитиального вируса.

В Департаменте здравоохранения отмечают, что лучшим профилактическим средством против гриппа признана именно вакцинация.

Так, по состоянию на 28 января против гриппа в столице привито 15,5 тыс. чел. В настоящее время проведение процедур прививки против гриппа продолжается. Оно проводится в определенных 12 амбулаторно-поликлинических заведениях, независимо от местожительства.

Также сделать прививку для профилактики гриппа жители столицы могут в 16 кабинетах прививок медицинских частных клиник. Кроме того, во многих частных медицинских учреждениях существуют выездные бригады, делающих прививки в разных районах города.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало января с.г. в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был ниже эпидпорога в 2,2 раза.