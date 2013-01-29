В Крыму спасатели нашли женщину, которая заблудилась

Сегодня, 29 января, утром, гражданка, которая заблудилась во время сбора грибов накануне, 28 января, была найдена на тропинке «Грина» поисковой группой аварийно-спасательного отряда МЧС.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, женщина находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, 28 января, около 19:00, в районе г. Имарет, возле с. Изюмовка Кировского района АР Крым, во время сбора грибов исчезла местная жительница.

На месте происшествия был организован оперативный штаб. К поисково-спасательным работам привлечены 24 человека и 7 единиц техники.