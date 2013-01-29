В Крыму во время сбора грибов заблудилась женщина
10:49, 29 января 2013Новости регионов
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Возле с. Изюмовка Кировского района
Вчера, 28 января, около 19:00 в районе г. Имарет, возле с. Изюмовка Кировского района АР Крым, во время сбора грибов семьей из трех человек, исчезла местная жительница.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия организован оперативный штаб.
К поисково-спасательным работам привлечены 24 человека и 7 единиц техники.
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