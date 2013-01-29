Птицефабрика в Крыму загрязняла окружающую среду
09:23, 29 января 2013Новости регионов
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Взыскано 150 тыс. грн
Суд удовлетворил иск Симферопольской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере о взыскании с птицефабрики в Сакском районе почти 150 тыс. грн ущерба, нанесенного окружающей природной среде.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, предприятие обязано возместить ущерб, вызванный загрязнением земель в результате несанкционированного складирования отходов производства на площади более 1 га.
По материалам прокурорской проверки начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение земель). Органами внутренних дел проводится досудебное расследование.
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