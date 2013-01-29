В Донецкой области подросток «заминировал» отделение банка

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД в Донецкой области совместно с коллегами г. Иловайска задержали 16-летнего подростка, который на прошлой неделе позвонил на номер «102», сделав ложное сообщение о заложенной бомбе в отделении филиала одного из банков.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области, звонок о минировании отделения банка, расположенного на первом этаже трехэтажного дома поступил поздно вечером. При выезде сотрудников милиции на место было установлено, что финансовое учреждение уже закрыто и находится на сигнализации. Вместе с тем, помещение экспертами было проверено, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Оперативникам понадобилось трое суток, чтобы вычислить и задержать звонившего.

Задержанный, ранее судимый подросток, свой поступок объяснил тем, что когда утром проходил мимо жилого дома, где в тот день была обнаружена мина, ему очень понравилась картина работы милиции. Задержанный сказал, что позже он еще раз захотел посмотреть на понравившееся действо и набрал «102».

По данному факту проводится досудебное расследование, теперь ранее судимому подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.