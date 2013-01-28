Полтавщина: задержали иностранца с 10 кг марихуаны

В Кобелякском районе Полтавской области милиционеры 24 января задержали мужчину, который имел при себе 10 кг марихуаны и 3,5 грамм героина.

Об этом сообщила УНИАН представитель отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юлия Лещенко.

По ее словам, мужчина возле заведения общественного питания, расположенного в центре населенного пункта, пил горячий чай и курил марихуану, о чем очевидцы сообщили в милицию. По словам начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Полтавской области Сергея Кравченко, у мужчины оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим средством «марихуаной» весом в 10,5 кг и бумажный сверток с наркотическим средством «героин» весом 3,5 грамм. Злоумышленником оказался 59-летний мужчина, гражданин одного из соседних государств, с потерянным паспортом, ранее судимый и наркозависимый.

По словам злоумышленника, марихуану он изготовил из дикорастущей конопли, которую сорвал в лесополосе в октябре 2012 года и хранил в отстойниках. А бумажный сверток с героином нашел в поезде во время поездки в Полтаву. Изъятые наркотические средства он пытался привезти в Полтаву для собственного употребления без цели сбыта.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов без цели сбыта). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.