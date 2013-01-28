Винниччина: во время ссоры возле кафе ранены два человека

В г. Могилев-Подольский (Винницкая обл.) госпитализированы два человека, которые вчера, 27 января ночью, были ранены из травматического оружия возле местного кафе.

Как сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области, ссора возникла около 2 часов ночи между местными жителями во время дискотеки и переросла в стрельбу.

В милицию сообщение поступило через полтора часа из приемного отделения центральной районной больницы, куда обратились два 27-летних местных жителя. Одного из них после предоставления медицинской помощи отпустили домой, второго госпитализировали с ранением в область груди. Мужчину прооперировали.

После сообщения следственно-оперативная группа милиции выехала на место происшествия, где были изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели.

Правоохранители установили личность мужчины, который стрелял из травматического оружия, – им оказался 25-летний местный житель.

У него было изъято устройство для отстрела резиновых пуль, из которого были осуществлены выстрелы.

Следственным отделом Могилев-Подольского РО открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением травматического оружия. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет

Проводится следствие.