В Киеве из коллектора под рекой Лыбидь извлекли 846 тонн мусора

В Киеве специалисты коммунального предприятия «Плесо» в этом году продолжают работы по расчистке и приведению в надлежащее техническое состояние закрытой части коллектора реки Лыбидь от улицы Саперно-Слободская до урочища Лысая Гора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в ноябре-декабре прошлого года работники «Плесо» расчистили 200 метров подземного коллектора от заиленной почвы и различного мусора, а также 300 метров - от древесины и сломанных деревьев. Сейчас продолжаются работы по расчистке еще 200 метров коллектора.

В целом, из коллектора извлекли 845,6 тонны мусора. Процесс расчистки коллектора осложняется из-за того, что все работы выполняются специалистами в ограниченном пространстве. К февралю 2013 года будет расчищено около 700 метров коллектора, общая длина которого составляет 1 960 метров.

Как объясняют специалисты, из-за активной жизнедеятельности города и халатного отношения к природным ресурсам, подземная часть коллектора реки Лыбидь замусорилась заиленной почвой, бытовыми, строительными и другими отходами, которые не разлагаются и являются экологически опасными. В связи с этим пропускная способность водотока уменьшилась вдвое.