В Киеве водитель маршрутки перед выездом выпил бутылку водки

В Святошинском районе Киева работники ГАИ задержали 29-летнего водителя маршрутки, который перевозил пассажиров после употребления бутылки водки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного Управления ГАИ, после остановки транспортного средства водитель не стал спорить с инспекторами относительно своего состояния, и сообщил им, что перед выездом выпил бутылку водки. "Проверка на содержание алкоголя показала наличие в организме водителя 1,62 промилле спирта", - отметили в ГАИ.

В отношении нарушителя составлен админпротокол, который передан в суд. Микроавтобус отправлен на штрафплощадку.