В Житомирской области взорвался частный дом

В частном доме в Коростене Житомирской области произошел взрыв, вследствие которого владелица дома с термическими ожогами лица и верхних конечностей была госпитализирована.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, вследствие взрыва одна стена дома разрушена полностью, другая стена повреждена.

На месте происшествия работает оперативная группа Службы гражданской защиты Коростенского района и работники службы «104».